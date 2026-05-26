Procurador Gregorio Eljach: “Cuentas de funcionarios en redes no trascienden a lo público”

El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la participación política de funcionarios a través de redes sociales personales no constituye, por sí sola, una falta disciplinaria. Según explicó, las actuaciones sancionables son aquellas que ocurren en ejercicio de funciones públicas o utilizando recursos del Estado.

“La vida privada no trasciende al mundo de lo público”, sostuvo Eljach al explicar que las expresiones políticas en cuentas personales son comparables a conversaciones sostenidas en espacios domésticos.

Eso es un tema de la vida privada e íntima que no trasciende al mundo de lo público agregó.

No obstante, el jefe del Ministerio Público advirtió que sí existen límites claros frente a la neutralidad electoral. “Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales”, señaló.

Durante la entrevista, Eljach insistió en que la Procuraduría no puede intervenir en escenarios privados de los servidores públicos. “No podemos meternos en la vida privada de las personas y no atendiendo lo público”, afirmó, al rechazar interpretaciones según las cuales estaría autorizando la participación política irrestricta de funcionarios.



El procurador también reconoció la frustración ciudadana frente a la lentitud de las decisiones disciplinarias. “Nuestros procedimientos son tortuosos, lentos”, admitió, y explicó que recursos, apelaciones y solicitudes de pruebas suelen prolongar las investigaciones, haciendo que en algunos casos los fallos lleguen cuando los funcionarios ya dejaron sus cargos.

Por ello, aseguró que su administración ha puesto mayor énfasis en la prevención. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, indicó. Según dijo, la estrategia ya muestra resultados y el número de denuncias ha disminuido en las últimas semanas.

Respecto a la presunta participación política del presidente Gustavo Petro, Eljach reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para investigarlo. Explicó que esa facultad corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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En cuanto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que avanza una investigación disciplinaria por presunta intervención en política. Sin embargo, aclaró que el caso requiere una revisión detallada de pruebas debido a la complejidad del expediente.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: MinSalud

Sobre las denuncias presentadas durante la reunión del Plan Democracia en Cartagena, relacionadas con una supuesta falta de neutralidad del Gobierno, el procurador indicó que varias quejas fueron recibidas sin soportes documentales suficientes. “Estamos acumulando los casos de nuestra competencia y trasladando aquellos que involucran al jefe de Estado”, concluyó.