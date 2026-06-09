De La Espriella entrega detalles de su propuesta para facilitar el acceso a vivienda propia

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, junto con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, presentó una propuesta dentro de su plan económico orientada a facilitar el acceso de los colombianos a la vivienda propia mediante la reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios.

Esto se lograría, según la propuesta, a través de un acuerdo entre el Banco de la República y el sector financiero para ofrecer condiciones de financiamiento más favorables y flexibles.

Para el candidato, las actuales condiciones del mercado financiero representan una barrera para millones de ciudadanos que buscan adquirir vivienda.

Vivienda Foto: ChatGPT

“No puede ser que una persona que compra su casa en Colombia tenga que pagar el 17 % (de interés). Colombia tiene que ser un país de propietarios, pero no de propietarios mortificados por los créditos. Tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental con la Junta Directiva del Banco de la República y con el sector financiero para aterrizar la posibilidad de que los colombianos tengan acceso a un crédito razonable y justo: 2 % a 30 años”, detalló De la Es



El candidato comparó la situación colombiana con la de otras economías donde los créditos hipotecarios se ofrecen a tasas considerablemente más bajas donde, en países como Italia registran financiamientos cercanos al 2 %, mientras que en Estados Unidos las tasas rondan el 6 % y por lo tanto, acercar las condiciones de crédito nacionales a esos estándares contribuiría a ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la estabilidad económica de las familias.

De acuerdo con De La Espriella y Restrepo, facilitar créditos asequibles y sostenibles no solo mejoraría la calidad de vida de los hogares, sino que también promovería una sociedad con mayores oportunidades y una base económica más sólida para el desarrollo del país.