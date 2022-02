Economistas opinan sobre reformas al Banco de la República que propone Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, arremetió contra el Banco de la República y dijo que, de llegar a la Presidencia, haría reformas para lograr su independencia.

En un debate de Noticias Caracol y la Silla Vacía , Petro dijo que la junta directiva del Banco de la República no tiene independencia y hoy pertenece a un partido político.

“El banco de la República no tiene independencia hoy. La junta directiva pertenece a un partido político: el Centro Democrático y eso no era lo que quería la Constitución. Nosotros lo que quedemos es un Banco de la República totalmente independiente, no solo de los poderes políticos, sino también de los poderes financieros”, dijo.

Gustavo Petro manifestó que la idea es, por ejemplo, que las organizaciones productivas del país tengan presencia en el Banco de la República, si se quiere que se cumpla el objetivo de la Constitución.

Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, también estuvo de acuerdo con que se debe garantizar la independencia del Emisor.

“Es conveniente que se elimine la puerta rotatoria. Por ejemplo, que un ministro en ejercicio pase a ser director o gerente del Banco de la República no es conveniente”, señaló Restrepo.

Por su parte, el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo dijo que la propuesta es equivoda: “Los comentarios de Gustavo Petro sobre el Banco de la República en el debate de ayer no tienen el más mínimo sentido ni la más mínima lógica, si alguna institución del Estado colombiano ha funcionado de manera adecuada casi que perfecta ha sido el Banco de la República”, enfatizó.