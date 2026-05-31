Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda: "Aún no aceptamos resultados; tenemos que revisar"

Tras conocerse los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial celebrada este domingo, que definieron que Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio, el ambiente político sumó un nuevo componente de tensión. Desde la sede de campaña de la candidatura del Pacto Histórico, la líder indígena y fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, emitió un pronunciamiento en el que sembró dudas sobre el preconteo de la Registraduría.

"Quiero decirles también que nuestras ancestralidades aún no aceptamos esos resultados del día de hoy. Tenemos que revisar, pero hoy lo profundizará con mucho más fuerza Iván Cepeda", manifestó Quilcué, quien tuvo la misma línea de discurso que el presidente Petro y el candidato Iván Cepeda sobre las dudas del preconteo.

La sorpresiva ventaja de De La Espriella, quien pasó de los 10 millones de votos (43,74 %) y alteró lo previsto por las encuestas que lo ubicaban en segundo lugar, frente a los 9,6 millones de sufragios (40,90 %) obtenidos por Cepeda, motivó este llamado a la cautela por parte de la dirigencia del Pacto Histórico.

¿Quién es Aída Quilcué, la senadora que será fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Foto: AFP / redes sociales

Llamado a la revisión y optimismo de cara al balotaje

A pesar del anuncio de una revisión minuciosa a las cifras entregadas por las autoridades electorales tras procesarse más del 99 % de las mesas, Quilcué envió un mensaje de resistencia y reitero que la campaña sigue en firme.



"Decirle a ustedes que no hemos perdido, seguimos avanzando y nos animemos para esta segunda vuelta. Tenemos que redoblar esfuerzos para seguir con este proyecto de vida. No podemos retroceder, no podemos volver a la muerte y a la exclusión", afirmó la líder caucana.

La candidata a la Vicepresidencia aprovechó su discurso para agradecer el respaldo de diversos sectores sociales, como las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBTIQ+, los adultos mayores y, de manera especial, a la Minga por Colombia en el suroccidente del país, zona que calificó como fundamental para el andamiaje de su propuesta política.

Con miras al 21 de junio, Quilcué enfatizó en que la estrategia inmediata consistirá en volcarse a los territorios que históricamente les han sido esquivos para consolidar el triunfo definitivo de la centroizquierda.

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"Yo estoy tranquila, igual que Iván, porque sé que vamos a ganar en segunda vuelta. Tenemos que ir casa a casa porque tenemos que redoblar los esfuerzos necesarios, recorrer los ríos, las montañas, así como llegaron con las canoas, con todo, porque este país tiene que seguir floreciendo la vida y la paz", concluyó.