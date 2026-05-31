Abelardo vs. Cepeda: estos son los departamentos que ganó cada candidato

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda vuelta de las elecciones presidenciales que buscan al sustituto del presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño 2026-2030. Esto luego de que obtuvieran, en la primera vuelta realizada este domingo 31 de mayo, un total de 44 % y 41 % respectivamente.

¿Qué departamentos ganó Abelardo de la Espriella?

En las votaciones de este domingo, el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, ganó principalmente en el centro del país al obtener la mayor votación en lugares como Cundinamarca, Antioquia, Meta, Boyacá, Tolima, Huila, Santander y Caquetá. En contraste, en esa zona del país, Cepeda solo obtuvo mayor votación en la capital: Bogotá.

¿Dónde obtuvo mayor votación Iván Cepeda?

Del otro lado, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, se quedó con la mayoría de los sufragios en zonas periféricas. El hoy senador ganó el pulso de las votaciones, entre otros, en departamentos como Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, además de zonas de la Costa Caribe como La Guajira, las islas de San Andrés y Magdalena.

Así quedó el mapa electora por departamentos en Colombia

Mapa electora primera vuelta en Colombia. Foto: pantallazo Registraduría

¿Cuándo es la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia?

Cabe recordar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se realizarán el próximo domingo 21 de junio. Allí se conocerá el nombre del ganador entre los dos aspirantes que lograron el paso desde la primera vuelta.