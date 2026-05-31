De La Espriella, el candidato más votado en primera vuelta en el exterior

El candidato Abelardo De La Espriella se impuso entre los colombianos residentes en el exterior en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener, según el boletín 43, 319.988 votos, equivalentes al 54,36 %, muy por delante del oficialista de izquierda Iván Cepeda, que consiguió 167.526 apoyos (28,46 %).

Los resultados del voto en el exterior mostraron que De La Espriella tuvo una ventaja de más de 150.000 votos sobre Cepeda, los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

En tercer lugar quedó la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 54.549 votos (9,26 %), seguida por Sergio Fajardo, con 31.666 sufragios (5,38 %), y Claudia López, con 6.286 votos (1,06 %), el mismo orden que a nivel nacional.

En total participaron 589.829 colombianos residentes fuera del país, lo que representó una participación del 41,69 % de los 1,4 millones de ciudadanos habilitados para votar en el exterior.



Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

El candidato oficialista Iván Cepeda se impuso en buena parte de Europa, con victorias en países como España, donde obtuvo más de 54.000 votos; Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Portugal e Italia.

Sin embargo, De La Espriella dominó ampliamente en Estados Unidos, el país con más votantes colombianos en el exterior, donde consiguió más de 155.000 sufragios de los 216.058 colombianos que votaron allí.

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También ganó en Canadá, Panamá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela y varios países de Centroamérica y el Caribe.

Algunas peculiaridades incluyen que la candidata uribista Paloma Valencia fue la más votada en Indonesia con 13 votos de los 35 que acudieron a las urnas y el centrista Sergio Fajardo ganó en Argelia (África) al obtener cuatro de los ocho votantes.

En total, De La Espriella acumuló en estas elecciones 10,3 millones de votos, seguido de Cepeda, que obtuvo 9,6 millones.