¿Puede llevar a su mascota a votar en las elecciones presidenciales de este domingo?

Este domingo 21 de junio, más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada decisiva en la que se elegirá al próximo mandatario del país para el periodo 2026-2030.

En medio de los preparativos para acudir a votar, una de las dudas que ha surgido entre los ciudadanos es si está permitido ingresar a los puestos de votación acompañado de una mascota.

Ante la expectativa de una alta participación electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró este aspecto para evitar confusiones durante la jornada. De acuerdo con la entidad, actualmente no existe ninguna norma dentro de la legislación electoral colombiana que prohíba expresamente el ingreso de mascotas a los puestos de votación.

Esto significa que, desde el punto de vista legal, los ciudadanos sí pueden acudir a ejercer su derecho al voto acompañados de sus perros, gatos u otros animales de compañía. La presencia de una mascota no constituye una infracción ni representa un impedimento para participar en el proceso democrático.



Jornada de elecciones en Colombia. Foto: AFP.

Sin embargo, aunque la ley permite el ingreso de animales de compañía, las autoridades electorales han hecho una recomendación importante a los votantes: evitar llevar mascotas a los puestos de votación siempre que sea posible.

La sugerencia responde principalmente a razones logísticas y de bienestar animal. Durante esta segunda vuelta presidencial se espera una afluencia masiva de ciudadanos en los 13.742 puestos de votación habilitados en todo el país, donde funcionarán más de 122.000 mesas para recibir a los electores.

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En estos espacios suele registrarse una gran concentración de personas, filas, ruido y movimientos constantes que podrían generar incomodidad tanto para los votantes como para las mascotas.

¿Por qué recomiendan no llevar mascotas a los puestos de votación?

Según las autoridades, los animales pueden experimentar episodios de estrés, ansiedad o nerviosismo al verse expuestos a ambientes con altos niveles de ruido y una gran cantidad de personas desconocidas.

Además, la presencia de mascotas podría dificultar la movilidad en algunos recintos electorales, especialmente durante las horas de mayor congestión, cuando miles de ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto.

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Por esta razón, las autoridades recomiendan evaluar previamente si realmente es necesario asistir acompañado de una mascota o si existe la posibilidad de dejarla en un entorno más tranquilo y seguro mientras se realiza el trámite electoral.

Recomendaciones para quienes decidan votar con su mascota

Si pese a las recomendaciones una persona decide acudir a las urnas con su animal de compañía, las autoridades sugieren seguir varias medidas orientadas a garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los asistentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Llevar siempre a la mascota con correa o arnés.

Utilizar bozal cuando corresponda según las características del animal.

Portar el carné de vacunación, ya sea en formato físico o digital.

Llevar bolsas o elementos de limpieza para recoger los desechos del animal.

Mantener el control permanente sobre la mascota durante todo el recorrido.

Evitar situaciones que puedan generar conflictos con otras personas o animales presentes en el lugar.

Asimismo, las autoridades aconsejan no asistir con caninos considerados de manejo especial debido a las condiciones de aglomeración que suelen presentarse durante una jornada electoral.

Esto pasaría en Colombia si en elecciones presidenciales ganara el voto en blanco Registraduría Nacional

Horario de votación para este domingo

La Registraduría recordó que las mesas de votación estarán habilitadas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Después de esa hora solo podrán votar las personas cuya cédula haya sido recibida previamente por los jurados electorales.

Antes de salir de casa, las autoridades recomiendan verificar el puesto y la mesa de votación asignados, portar una cédula válida y acudir con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

Así las cosas, aunque sí está permitido llevar mascotas a los puestos de votación durante las elecciones presidenciales de este domingo, la recomendación oficial es priorizar el bienestar de los animales y facilitar el normal desarrollo de una jornada en la que millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.