¿Qué es el Proyecto Júpiter? Habla excanciller Bermúdez: “Crean dragón para tapar mugre en castillo”

El Proyecto Júpiter se ha convertido en el centro de un fuerte debate público tras las denuncias del senador Iván Cepeda, quien lo calificó como una estrategia de desinformación financiada con millonarios recursos. Sin embargo, el excanciller Jaime Bermúdez, coordinador de esta iniciativa, respondió en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu desmintió dichas acusaciones y ofreció su versión sobre el alcance real del proyecto.

¿En qué consiste el Proyecto Júpiter?

De acuerdo con Bermúdez, el Proyecto Júpiter nació a finales de 2024 con dos objetivos principales: defender las reglas de juego democráticas y reivindicar el papel de la empresa privada en el desarrollo del país. En sus palabras, se trata de una iniciativa pedagógica y ciudadana, alejada de intereses partidistas.

“El proyecto tiene dos objetivos muy claros: defender la democracia, las libertades y la institucionalidad, y reivindicar el papel de los emprendedores y las empresas en el desarrollo social”, explicó Bermúdez .

El excanciller detalló que la estrategia se desarrolla en dos frentes: talleres presenciales en empresas —dictados por organizaciones civiles— y una línea de contenido digital enfocada en visibilizar problemáticas nacionales y destacar el rol del emprendimiento.

Jaime Bermúdez y su proyecto Júpiter @CAMACOLBOGOTA

La polémica con Iván Cepeda y el Gobierno

Las declaraciones de Bermúdez surgen tras los señalamientos de Iván Cepeda, quien aseguró que el Proyecto Júpiter sería una operación diseñada por sectores uribistas para influir en el comportamiento electoral mediante el miedo. Incluso, el senador solicitó a la Fiscalía investigar una supuesta financiación superior a los 7.000 millones de pesos.



Trino Cepeda Proyecto Júpiter Foto: X

Frente a esto, Bermúdez rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó la narrativa del oficialismo: “Crean un monstruo, crean un dragón que echa fuego por todos lados para ocultar realmente el mugre al interior del castillo” .

El exfuncionario también aclaró que los recursos del proyecto provienen exclusivamente del sector privado y que la cifra real sería inferior a la mencionada por Cepeda: “No son 7.000 millones, son 5.000 largos, y son recursos privados”, puntualizó.

Talleres empresariales y acusaciones de constreñimiento

Uno de los puntos más controvertidos del Proyecto Júpiter son los talleres dirigidos a empleados de empresas, los cuales han sido señalados por el Gobierno como posibles mecanismos de constreñimiento electoral.

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Bermúdez negó estas versiones y aseguró que los contenidos son estrictamente pedagógicos: “En los talleres no se habla ni de candidatos ni de partidos, en absoluto. Son espacios para explicar cómo funciona la democracia y por qué es importante participar” . Asimismo, indicó que la participación en estos espacios depende de cada empresa y que no tiene conocimiento de denuncias formales por presiones a trabajadores.

Estrategia digital: entre la información y la crítica

Otro componente clave del Proyecto Júpiter es su presencia digital, donde, según Bermúdez, se abordan temas como seguridad, salud, corrupción y economía. El excanciller defendió este enfoque argumentando que responde a preocupaciones reales de la ciudadanía.

Hay que visibilizar los problemas: la salud, la seguridad, la corrupción. Eso no es generar miedo, es mostrar la realidad del país afirmó .

No obstante, reconoció que el contenido puede enfatizar escenarios críticos, lo que ha alimentado las críticas de quienes consideran que se busca influir emocionalmente en el electorado.

Medios de comunicación y libertad de expresión

El debate alrededor del Proyecto Júpiter también ha salpicado a medios de comunicación, en un contexto más amplio de confrontación entre sectores políticos y la prensa. Bermúdez defendió la colaboración con plataformas como La Silla Vacía, asegurando que se trata de contenidos abiertos y transparentes.“Lo que está mal es hacer mentiras y calumnias, y eso Júpiter no lo ha hecho ni lo hará”, sostuvo el exministro .

