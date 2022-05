"Quienes se han ido no tenían significancia política": pulla de Fajardo a los que abandonan el barco

El candidato a la Presidencia de Colombia Sergio Fajardo ha sido uno de los grandes afectados con la opinión pública, gracias a los resultados en las encuestas que lo muestran como uno de los aspirantes que se quedaría por fuera en la primera vuelta.

Situación que ha llevado a que algunas personas de su mismo movimiento político decidan dejar acompañarlo para irse a apoyar las campañas de otros aspirantes.

Sobre este mismo tema, Fajardo se refirió en Mañanas BLU y señaló que le da poca importancia a quienes han "abandonado el barco", porque tiene la tranquilidad de que los que trabajan con él, están porque allí quieren estar.

El candidato explicó que no siente remordimiento ni tristeza por los que no han querido apoyarlo o por los que muestran simpatía con los demás, ya que considera que lo importante quienes realmente están con él por convicción, ya que sabe que a quien le "toca" estar apoyándolo, no aportará nada.

A su vez, resaltó que aquellas personas que han saltado "de la nave" y les han hecho guiños a otros candidatos, no son realmente individuos que aporten.

"Esas personas que se han ido no tenían una significancia política en términos electorales y de votos, porque pasa muchas veces que están ahí sentados porque les toca, pero no por convicción, porque al que le toca no consigue un voto", explicó Fajardo, agregando que sabe la necesidad de muchos votos, por lo que no le preocupa dichas ausencias.