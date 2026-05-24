”Quieren incendiar al país”: De La Espriella advirtió de planes violentos y acusó a Petro

Miles de personas acompañaron el cierre de campaña a la presidencia de Abelardo de la Espriella en la plaza de toros La Macarena de Medellín, escenario en el que el ambiente estuvo acompañado por bandas musicales de las barras de fútbol, con sus instrumentos y cánticos, mientras artistas como El Combo de las Estrellas y Son Batá se presentaron como antesala musical de la jornada política.

Las puertas del escenario se abrieron a las dos de la tarde y tres horas y media después apareció de la Espriella, en medio de pólvora e ingresando a una urna de cristal para dirigirse a sus simpatizantes, que lo esperaban con banderas de Colombia, camisetas de la Selección y símbolos representativos de Antioquia.

Desde allí, el candidato lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su contrincante, Iván Cepeda, a quienes calificó como “los de siempre” y los señaló de estar promoviendo un ambiente de tensión de cara a las elecciones. “Pueblo colombiano, comunidad internacional, gobiernos demócratas del mundo, pongan sus ojos sobre Colombia, sobre Petro y Cepeda. Quieren incendiar al país para alterar la voluntad popular”, dijo desde la tarima durante su cierre de campaña en la capital antioqueña.

En ese mismo tono, aseguró que existen supuestos reportes de inteligencia sobre posibles alteraciones del orden público antes y después de los comicios. “Tenemos información de inteligencia que nos dice que tienen todo preparado para el 28 y el 29 de mayo (...) No se te ocurra bloquear la Panamericana e incendiar el país”, afirmó ante sus seguidores.



Sigue la expectativa por la llegada del candidato Abelardo De La Espriella a La Macarena. Aunque todavía no hay un dato consolidado de asistencia, el escenario escogido para este cierre de campaña tiene una capacidad aproximada de entre 14.000 y 15.000 personas. pic.twitter.com/ApeSDfk0N7 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 24, 2026

En materia de seguridad, reiteró que el crimen será uno de los principales frentes de su eventual gobierno. “El crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad”, aseguró, antes de anunciar que declararía “objetivo militar” a grupos como el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central, las disidencias de las Farc, el ELN, además de estructuras criminales urbanas como La Oficina, Los Chatas, Pachelly y Los Triana.

En medio de ese discurso “de mano dura”, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también cuestionó decisiones del Gobierno nacional como el nombramiento de Daniel Quintero Calle, exalcalde de la ciudad. “Es una Colombia en donde nunca jamás nombraremos superintendente de Salud a un imputado. Nunca lo haríamos. Una Colombia en donde nunca más sucedan hechos como los que sucedieron recientemente en la Cárcel de Itagüí. Nunca más puede suceder eso en Colombia”, afirmó. Minutos después, este punto lo complementó “el tigre”, diciendo que en un eventual Gobierno suyo no estarán en tarimas sino en las megacárceles que va a construir, esto por el polémico evento de cabecillas de la paz urbana de la cárcel de Itagüí con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025.

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Durante su intervención, De la Espriella aseguró que esta ha sido una campaña marcada, según él, por ataques y amenazas. “Esta ha sido una campaña dura y compleja (...) llena de agravios. Me he tenido que defender de cien mentiras que a diario dicen de mí, tragarme los insultos y aguantarme todo, porque hay una causa superior que se llama Colombia”, expresó ante sus seguidores.

Aunque todavía no hay un dato consolidado de asistencia, el escenario escogido para este cierre de campaña tiene una capacidad aproximada de entre 14.000 y 15.000 personas para eventos con tarima frontal y uso del ruedo.