“Lucharemos por un Estado alejado de la corrupción": Cepeda en cierre de campaña en Barranquilla

“En Barranquilla termina la campaña y comienza la victoria”, fue la frase con la que Iván Cepeda se despidió este domingo de las más de 12.000 personas que llegaron hasta el barrio Abajo en la capital del Atlántico para verlo cerrar su campaña presidencial, rodeado de las centrales obreras, líderes sociales y simpatizantes del Pacto Histórico.

El candidato dedicó gran parte de su discurso a la lucha contra la corrupción y la pelea que le declarará a las familias poderosas del Caribe de llegar hasta la casa de Nariño, pues en su mente imagina un Gobierno que “no traicione la confianza ciudadana”.

“No habrá intocables, no habrá privilegios, no habrá contemplaciones frente a quienes traicionen la confianza ciudadana, que se oiga claramente y que comiencen a temblar desde ahora. Lomotil para los corruptos”, dijo inicialmente.

De hecho, indicó que recorrió el país de punta a punta, con más de 150 eventos, para construir “una campaña en la calle” y no con “la política del espectáculo”, haciendo un guiño a sus opositores políticos.



Así se vivió la llegada del candidato presidencial, Iván Cepeda, a su cierre de campaña en Barranquilla. pic.twitter.com/JuBCQEHowo — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 24, 2026

“Nosotros somos del pueblo y no tenemos que ponernos ropajes, identidades o maquillajes para engañar a nadie”, sentenció con fuerza.

Finalmente, Iván Cepeda declaró que, de llegar a la presidencia, intentará establecer un diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluido a su oposición. Eso sí, sostuvo que no negociaría el “respeto a las instituciones democráticas”.

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“Dialogaremos con todos los sectores de la sociedad y también con la oposición política. Practicaremos un intercambio respetuoso de ideas porque la democracia exige escuchar a quienes piensan distinto”, acotó.

El candidato se llevó los aplausos de los asistentes reiterando que, en su eventual primer día de mandato, le haría un homenaje público al Presidente Gustavo Petro. “Le rendiremos un homenaje por cumplirle de manera coherente al pueblo colombiano”, fueron sus palabras.

En la cita hicieron presencia personalidades políticas como los ex candidatos Juan Fernando Cristo y Luis Fernando Murillo, la senadora María José Pizarro y los congresistas del Pacto Histórico, Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas.