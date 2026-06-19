Recompensa de $20 millones por información sobre ataque a testigo de campaña de De la Espriella

Después de la denuncia por parte de la campaña de Abelardo De la Espriella sobre un ataque armado contra un testigo electoral en la noche del 18 de junio en Viotá, Cundinamarca, la Secretaría de Seguridad del departamento, la Policía y el Ejército realizaron un consejo de seguridad extraordinario para determinar acciones coordinadas que garanticen la seguridad de todos los integrantes de las campañas.

Una de las conclusiones fue ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables. Según información preliminar, el señalado sería un hombre que descendió de una motocicleta y realizó varios disparos contra la vivienda del testigo mientras se desarrollaba una reunión familiar.

“El comandante del Distrito de Policía del Tequendama instalará un comando situacional en Viotá con todas sus capacidades operativas para despachar desde el municipio. También vamos a reforzar las medidas de seguridad previstas para la jornada electoral del próximo domingo, 21 de junio, con la presencia de 6.000 hombres de la Fuerza Pública en todo el departamento”, concluyó el gobernador.

Entre tanto, la investigación está en manos de la Fiscalía para determinar la ruta de escape del presunto responsable, quien, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, huyó por una vía terciaria.



A pesar de que no hubo víctimas ni personas lesionadas, la campaña del candidato Abelardo De La Espriella emitió un comunicado exigiendo que este caso no quede impune. Asimismo, envió un mensaje a las entidades nacionales para que garanticen la seguridad de los integrantes de todas las campañas.