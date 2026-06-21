Segunda vuelta presidencial: Colombia, entre la continuidad de la izquierda y un giro a la derecha

Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una segunda vuelta electoral que enfrenta dos proyectos políticos opuestos y que podría tener implicaciones en la política de seguridad, el proceso de paz y las relaciones con Estados Unidos.

La contienda enfrenta al abogado Abelardo De La Espriella, identificado con posiciones de derecha y cercano al discurso del presidente estadounidense Donald Trump, y al senador Iván Cepeda, figura histórica de la izquierda y aliado del gobierno de Gustavo Petro.

Las encuestas publicadas antes de la jornada electoral muestran una competencia cerrada, aunque con una ligera ventaja para De La Espriella, quien ha centrado su campaña en la lucha contra los grupos armados ilegales y en una postura crítica frente a las políticas impulsadas por el actual gobierno.

Por su parte, Cepeda ha defendido los avances sociales alcanzados durante la administración Petro y ha planteado la necesidad de mantener esfuerzos para reducir la desigualdad y revisar la estrategia de negociación con los grupos armados.



La elección se produce en un contexto de preocupación por el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Diez años después de la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, distintos actores armados continúan disputándose territorios y economías ilegales, mientras la seguridad se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña.

De La Espriella ha prometido una ofensiva contra las organizaciones criminales, respaldada por una política de mano dura y una mayor cooperación internacional. Entre sus propuestas se encuentran el fortalecimiento de la fuerza pública, la construcción de nuevas cárceles y el impulso a proyectos de explotación energética.

Cepeda, en cambio, ha defendido una estrategia que combine acciones de seguridad con medidas sociales y ha manifestado su intención de evaluar los resultados de la política de "paz total" impulsada por el actual gobierno.

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La jornada electoral comenzará a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 4:00 de la tarde. Las autoridades esperan conocer los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas.

El resultado de la elección será determinante para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años y pondrá a prueba la capacidad de Colombia para enfrentar desafíos como la violencia, la desigualdad y la polarización política.