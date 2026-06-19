Con nota de protesta, Colombia le reclama a Milei por apoyar a De la Espriella e insultar a Cepeda

“... cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano”, indicó la Cancillería a través de un comunicado.

El gobierno colombiano también rechazó las palabras que ha usado Mieli contra uno de los candidatos (Iván Cepeda), en especial durante un conversación telefónica que sostuvo con De La Espriella, conocida el pasado viernes.

¡Viva la libertad, carajo!



Agradezco profundamente el respaldo y las palabras de aliento del presidente de Argentina, Javier Milei.



Estoy convencido de que un León en Argentina y un Tigre en Colombia pueden ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte, más libre y con más… pic.twitter.com/HEIdleNFs7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 18, 2026

“Resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano. Estás manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas como está consignado en la Constitución Política”, reseñó el comunicado de la Cancillería.

En su pronunciamiento, el ministerio de Relaciones Exteriores, insistió al gobierno de Argentina y de otros países de la región respetar los acuerdos internacionales sobre la importancia de no intervenir en los procesos electorales ni en la política interna del país.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que, mediante comunicado del 5 de junio de 2026, el gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos. Este llamado fue transmitido oficialmente a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante Nota Verbal”, puntualizaron.