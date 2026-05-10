Si fue elegido jurado de votación, deberá asistir a capacitación obligatoria: las fechas clave

En tan solo unos días comenzarán las capacitaciones para los más de 850.000 ciudadanos designados como jurados de votación de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo en Colombia. La jornada de formación será obligatoria y busca preparar a quienes estarán a cargo del proceso electoral en las mesas de votación.

La Registraduría Nacional informó que en Bogotá las capacitaciones se realizarán entre el 11 y el 28 de mayo, mientras que en otras regiones del país también se adelantarán durante las próximas semanas.

Los ciudadanos seleccionados deberán consultar el lugar, la fecha y la hora de su capacitación a través de la página oficial de la entidad: https://www.registraduria.gov.co/.

Todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años pueden ser designados jurados de votación. Foto: AFP

“El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Es importante que todos tengamos en cuenta que son quienes representan a la sociedad civil en esta jornada democrática; son la columna vertebral, justamente encargada de realizar el conteo de los votos y registrar los resultados en los diferentes formularios electorales. Es fundamental que asistan a las capacitaciones; en ellas se dan las instrucciones y la pedagogía necesaria para que puedan cumplir bien su función”, aseguró el registrador distrital, Youssef Sefair Silva.



¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación?

Los jurados tendrán funciones como verificar la identidad de los votantes, entregar tarjetas electorales, custodiar las urnas, diligenciar formularios electorales y realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.



“En el caso de Bogotá, vamos a realizar el proceso de capacitación en la sede de Corferias en jornadas que tendrán una duración de una hora y media cada sesión; cinco jornadas durante el día. Las capacitaciones iniciarán el próximo 11 de mayo e irán hasta el próximo 28 de mayo”, agregó.

Además, la Registraduría recordó que ejercer como jurado de votación es de carácter obligatorio y quienes no asistan sin una excusa válida podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de los servidores públicos, incluso podrían ser destituidos de sus cargos.

Asimismo, la Registraduría señaló que los ciudadanos pueden verificar si fueron designados ingresando a la página oficial de la entidad.