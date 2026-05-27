Tenemos la oportunidad de abandonar el odio: mensaje de la iglesia a los candidatos presidenciales

La Conferencia Episcopal de Colombia envió un mensaje a los candidatos y candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en el que hizo un llamado a favorecer “un clima nacional de serenidad y paz” antes y después de las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.

En el comunicado, los obispos advirtieron que la coyuntura actual del país, que calificaron como “altísima, crucial y delicada”, exige responsabilidad.

La Conferencia indicó además que “hoy resulta prioritario contribuir a disponer los ánimos de la población para promover la convivencia pacífica y evitar toda forma de violencia entre los colombianos”, y aseguró que de los aspirantes presidenciales se espera, “de manera especial, que sean ‘artesanos’ y ‘arquitectos’ de la paz”.

“Será motivo de confianza y esperanza para el país contar con la manifestación explícita de todos ustedes sobre el respeto al orden institucional y a los resultados que arrojen los comicios electorales. Tenemos la oportunidad de abandonar, por el bien de todos los colombianos, la lógica del odio, la venganza, el miedo, la violencia y la muerte”, afirmaron.



El documento también invitó a construir puntos de encuentro pese a las diferencias. “Es posible, aun en medio de la diversidad y las diferencias, tejer ‘el puente humano’, reconocer los puntos de encuentro y proyectar el país mejor que necesitamos, soñamos y anhelamos”, señalaron los obispos.

“Brindémonos la oportunidad de demostrar que en nosotros prevalece el respeto por la dignidad de toda persona humana, por el don de la vida y por el patrimonio cultural y biodiverso de la nación; y que, aunque persisten graves contradicciones, desigualdades e injusticias que nos afectan profundamente, somos capaces de acercarnos, reconocernos, escucharnos, dialogar, reconciliarnos y unirnos en torno a un proyecto común de país”.

Finalmente, la Conferencia Episcopal aseguró que mantendrá una oración constante por el país y por quienes participan en el actual proceso electoral, pidiendo que se fortalezcan actitudes y palabras orientadas a “desarmar nuestra tierra colombiana”.

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“Padre de Nuestro Señor Jesucristo, dirige tu mirada bondadosa sobre estos hermanos y hermanas que aspiran a servir al pueblo colombiano desde la Presidencia y la Vicepresidencia de la República; que tu Espíritu descienda sobre ellos, los guíe, fortalezca e ilumine y que todos desarmemos nuestras actitudes y palabras para contribuir a desarmar nuestra tierra colombiana (cf. Papa León XIV, Magnifica Humanitas, 214)”.

