Transparencia por Colombia alerta por falta de reportes de ingresos y gastos de campañas

A seis semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el primer informe de seguimiento a la financiación de las campañas presentado por Transparencia por Colombia advierte que el aplicativo Cuentas Claras, herramienta del Consejo Nacional Electoral (CNE) para reportar ingresos y gastos en tiempo real, aún no ha sido habilitado para las campañas ni para consulta ciudadana.

El informe señala que, pese a que el CNE estableció mediante la Resolución 10753 de 2025 la obligación de reportar cada movimiento económico dentro de los siete días siguientes a su realización, a la fecha de elaboración del documento las campañas no cuentan con usuarios ni contraseñas para iniciar el registro, y la ciudadanía tampoco puede acceder a la información financiera.

“La falta de información pública impide el control ciudadano y periodístico sobre el origen, monto y destinación de los recursos de campaña. Sin información en tiempo real, se debilitan las garantías de transparencia en el momento en que más se necesitan y se limita la posibilidad de prevenir riesgos”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Cabe recordar que, la normativa establece que la financiación de campañas en Colombia es preponderantemente estatal, combinando anticipos, reposición de votos válidos y aportes privados dentro de límites estrictos; y que el CNE fijó topes máximos de gasto por más de 37 mil millones de pesos en primera vuelta y más de 18 mil millones en segunda.



Además, la ONG recordó que la violación de topes constituye delito. Las fuentes permitidas incluyen recursos propios del candidato y familiares, aportes de personas naturales, créditos bancarios, aportes de organizaciones políticas y anticipos estatales, todos sujetos a límites porcentuales frente al tope máximo de gastos.

El informe también advierte riesgos históricos en la financiación de las campañas presidenciales: la injerencia de recursos extranjeros (como en el caso Odebrecht en 2014), aportes indebidos canalizados a través de organizaciones políticas y violaciones de topes de campaña (como en el caso Petro Presidente 2022), hechos que han derivado en investigaciones y sanciones administrativas y penales.

Frente a este panorama, Transparencia hace un llamado urgente al CNE para habilitar y actualizar el módulo de Cuentas Claras, garantizar el acceso público a la información y reiterar la obligación de rendición de cuentas en tiempo real. Exhorta también a las campañas a reportar de manera oportuna, completa y veraz sus ingresos y gastos una vez el sistema esté activo; y a los partidos, a ejercer una auditoría rigurosa para evitar triangulación de recursos o ingresos provenientes de fuentes prohibidas.

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El documento concluye que, sin acceso oportuno a la información financiera en plena recta final electoral, se debilitan los principios de transparencia, publicidad y control ciudadano que deben regir la contienda por la Presidencia de la República.

