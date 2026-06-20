Uber, Cabify y DiDi ofrecerán descuentos en viajes para que vayan a votar en la segunda vuelta

La jornada electoral del próximo domingo 21 de junio traerá varios beneficios para los colombianos que salgan a las urnas a elegir al próximo presidente del país. Además, los ciudadanos podrán contar con opciones para facilitar sus desplazamientos gracias a promociones anunciadas por algunas plataformas de transporte en las principales ciudades del país.

Empresas como Uber, Cabify y DiDi confirmaron descuentos especiales para quienes necesiten movilizarse hacia sus puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial. La medida busca ofrecer alternativas de transporte ante la alta movilidad que se espera en las principales ciudades.

Con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar, las plataformas preparan códigos promocionales que estarán disponibles durante los horarios establecidos para la jornada electoral.

Uber tendrá descuentos para viajes de ida y vuelta durante elecciones

La aplicación Uber señaló que contará con una promoción de dos trayectos, permitiendo que los usuarios puedan utilizar el beneficio para ir y regresar de su puesto de votación.

El descuento estará disponible desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del domingo 21 de junio y podrá activarse con el código COLELIGE26.

Para utilizarlo, los usuarios deberán:



Ingresar a la aplicación.

Dirigirse a la sección “Billetera” o “Wallet”.

Registrar el código antes de solicitar el viaje.

Adicionalmente, Uber permitirá dentro de la aplicación un acceso a la herramienta 'Pilas con el Voto', desarrollada por la Misión de Observación Electoral (MOE), para que los ciudadanos puedan reportar posibles irregularidades durante la jornada.

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DiDi y Cabify también ofrecen descuentos para la jornada electoral

DiDi también reveló beneficios para los ciudadanos que utilicen la plataforma durante las elecciones. La compañía ofrecerá un 30 % de descuento con el código VOTACONDIDI.

El descuento aplicará para las solicitudes realizadas por medio de DiDi Express y DiDi Pon tu Precio durante todo el domingo, desde las 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche.

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El beneficio estará disponible en ciudades como:



Bogotá.

Medellín.

Cali.

Barranquilla.

Cartagena.

Bucaramanga.

Pereira.

Ibagué.

Cúcuta.

Popayán.

Villavicencio.

Por su parte, Cabify habilitará el código VOTANDOCONCABIFY, que ofrece un descuento del 50 % en dos trayectos, con un límite máximo de $10.000 por viaje.

Las condiciones de la promoción son:



Válido únicamente el domingo 21 de junio, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

50 % de descuento en dos trayectos, con un tope de $10.000 COP por cada viaje.

8.000 códigos disponibles hasta agotar existencias.

Aplica en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla.

Descuentos de Cabify estarán disponibles hasta agotar códigos

La promoción de Cabify contará con 8.000 códigos de descuento disponibles hasta agotar existencias.

Para activarlo, los usuarios deberán ingresar al menú principal de la aplicación, seleccionar la opción de códigos de descuento e ingresar la clave correspondiente.

Estas iniciativas llegan en una jornada en la que miles de ciudadanos se movilizarán por las ciudades para cumplir con su cita en las urnas. Además del transporte, quienes voten podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como descuentos en algunos trámites oficiales y el medio día de descanso remunerado para trabajadores.

