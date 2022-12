Elegiremos al que más opciones tenga de ganar: Peñalosa sobre Alcaldía de Bogotá

Enrique Peñalosa manifestó que la clave para llegar a la Alcaldía de Bogotá es una unión entre los que creen que Bogotá va mal “con gobiernos como el de Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro”.

Publicidad

“No me refiero solamente al tema de corrupción. Simplemente a que es una ciudad sin obras, repartiendo subsidios aquí y allá, en donde realmente no mejora estructuralmente la seguridad. No se hacen obras, vías; muchas palabras bonitas pero no se avanza”,

“Los que creemos que Bogotá no va bien debemos unirnos para que no pase lo de la vez pasada, que Gustavo Petro ganó con 3 de cada 10 votos cuando los del otro lado éramos mucho más parecidos entre nosotros y no nos unimos”.

Publicidad

Insistió que el lanzamiento de la candidatura no es la más importante y que en el momento que se lance será “jugador”. “David Luna, Carlos Fernando Galán y yo, hemos dicho que cualquiera de nosotros puede ser candidato”.

Publicidad

Agregó que cree que el candidato por el partido Liberal Rafael Pardo está del lado de que Bogotá no va bien y que hay que gobernarla de manera distinta. “Yo creo que con Pardo estamos hablando de gerencia responsable”.

Con respecto a Francisco Santos, a quien no incluye en su equipo para sacar adelanta a la ciudad, Peñalosa manifestó que el ex vicepresidente no es tenido en cuenta porque no quieren que esta contienda se convierta “un campo de batalla entre partidos políticos”.

Publicidad

Al preguntarle cómo van a elegir al candidato, el exalcalde de Bogotá dijo que “como un equipo de fútbol tenemos que escoger al que más posibilidades tenga de meter gol, al que más posibilidades tenga de ganar”.

Publicidad

“Carlos Fernando Galán, David Luna y yo hemos dicho que estamos más que listos para apoyar a Marta Lucía Ramírez o Rafael Pardo si muestran que en la encuesta tienen más posibilidades de ganar”.

“Estoy más que listo a apoyar a alguien como Ramírez o Pardo de una manera mediadamente objetiva”, precisó.