Embajador Santos solicitó al Departamento de Justicia libertad para Arias: WSJ

El The Wall Street Journal dice que, en una comunicación del 10 de diciembre, el embajador Francisco Santos le pidió a la División Criminal del Departamento de Justicia que le permita a Andrés Felipe Arias salir de la cárcel bajo fianza.



Dice el embajador que Arias no es una persona que represente un riesgo de fuga y pide que se tomen las medidas necesarias para asegurar que Arias sea liberado y pueda pasar tiempo con su familia especialmente en esta época de Navidad.



Según el WSJ, en este caso, Colombia es el usuario del Departamento de Justicia y si es el mismo usuario es el que pide la libertad, no tiene sentido insistir en la extradición, la cual según el periódico es una injusta persecución política.

Vea también: Corte Suprema no acogería recomendación de ONU en caso de Andrés Felipe Arias



Dice la columna del Consejo Editorial del WSJ que Arias es víctima de una persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia y hace la comparación que Arias fue condenado a 17 años de cárcel mientras, que los narco-terroristas de las FARC fueron indultados.



El editorial plantea lo siguiente, si el Gobierno de Colombia dice que no existe un acuerdo de extradición vigente con los Estados Unidos, entonces porque el Departamento de Justicia insiste en extraditar a Arias.



Agrega que fue la propia embajada de los Estados Unidos en Colombia la que asistió a Arias para que saliera del país y pidiera asilo en la Florida.

