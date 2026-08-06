Emergencia en Marmato: explosión en molino de mina San Pedro dejó 20 heridos

Una fuerte explosión se registró en un molino de la mina San Pedro, ubicada en el municipio de Marmato, Caldas. El hecho causó daños en gran parte de la zona y generó una emergencia que fue atendida por mineros y organismos de socorro.

Los mineros artesanales y los equipos de emergencia trabajaron en la atención de las personas afectadas, la cual, según las autoridades, alcanzaron los 20 heridos. Varios de ellos fueron trasladados al hospital local, centro asistencial que reporta alta ocupación y se declaró colapsado por la llegada de pacientes.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina de Gestión del Riesgo de Caldas reportó que el hecho no dejó ningún fallecido como tampoco personas desaparecidas ni animales afectados.

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Las autoridades realizaron labores de verificación en el lugar, luego de conocerse reportes sobre personas que podrían permanecer bajo los escombros. Por su parte, organismos de socorro de municipios cercanos se desplazaron hacia Marmato para reforzar la atención de esta emergencia.

¿Qué dicen desde la alcaldía de Marmato?

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Explosión en Marmato. Suministrada.

El alcalde del municipio, Carlos Cortes, le manifestó a Blu Radio que, de los heridos, 18 están estables, mientras que otros dos están en muy delicado estado de salud y tuvieron que ser remitidos de urgencia, uno al hospital Santa Sofía de Manizales y otro al San Jorge de Pereira.

Por su parte, el comandante de los bomberos de esa localidad, José Hernando Gallego, indicó que ya hicieron un barrido en la zona de la emergencia y descartaron que haya más personas heridas o atrapadas entre los escombros.

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Sobre la causa de la explosión, las autoridades deberán hacer verificaciones en el lugar, sin embargo, manejan la información de que la explosión se originó en un lugar donde almacenan material explosivo para la extracción de oro.