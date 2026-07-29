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Explosión en Tarazá deja un muerto y varios daños: víctima manipulaba artefacto dentro de una casa

La detonación ocurrió en el corregimiento El Doce y causó daños en varias viviendas cercanas. La identidad de la víctima aún no ha sido establecida.

Explosión en Tarazá, Antioquia
Explosión en Tarazá, Antioquia.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Una fuerte explosión registrada en la mañana de este miércoles en el corregimiento El Doce, jurisdicción del municipio de Tarazá, Antioquia, dejó como saldo una persona fallecida y provocó daños materiales en varias viviendas cercanas.

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366581_Tarazá. Foto: BLU Radio
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De acuerdo con la información preliminar, el estallido generó una fuerte onda expansiva que alarmó a los habitantes del sector, quienes reportaron afectaciones en inmuebles ubicados alrededor del lugar donde ocurrió la detonación.

Explosión en Tarazá, Antioquia
Explosión en Tarazá, Antioquia.
Foto: Suministrada

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el hecho se habría producido cuando la víctima, al parecer, manipulaba un artefacto explosivo dentro de una vivienda.

La explosión fue de tal magnitud que la persona sufrió graves lesiones, incluida la amputación de sus manos y pies, falleciendo en el lugar por la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Tarazá, donde se adelantan los procedimientos de identificación y las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

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