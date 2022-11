Emocionante reencuentro entre Ingrid Betancourt y el hombre que le salvó la vida

la cuidó en cautiverio durante seis años y cinco meses.

“Estaba muy enferma y la guerrilla me había negado tratamientos, me estaban dejando morir. Willy comenzó a seguirme y pidió que me dejaran atender”, dijo la excandidata presidencial.

El sargento Pérez respondió con cariño y aceptó que Betancourt fuera la madrina de Valentina, su primera hija.

“Hay que agradecerle a todos los que nos sacaron de allá. (Juan Manuel Santos) es el primero porque él tomó la decisión”, concluyó Betancourt, radicada en Inglaterra donde hace estudios de teología.

El 2 de julio de 2008 un comando de fuerzas especiales y de la inteligencia militar realizaron una operación de infiltración para rescatar a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, a 3 contratistas estadounidenses y 11 miembros de las Fuerzas Militares, de la cárcel que las Farc habían creado para ellos en las selvas colombianas.

‘Jaque’ fue cuestionada, por el uso de helicópteros que simulaban una misión humanitaria de la Cruz Roja y la suplantación de un equipo periodístico de la cadena de televisión Telesur, reconocida por los guerrilleros como el medio de comunicación autorizado para cubrir los procesos de liberación.