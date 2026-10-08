"En 2027 podríamos ver petroleras interesadas en nuevos contratos": Campetrol

Campetrol, el gremio de los servicios petroleros, tiene sus esperanzas puestas en la reactivación del sector, luego del cambio de gobierno en el país. Hablamos con el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda.

¿Cómo ve el gremio la decisión de la ANH de reservar casi 20 millones de hectáreas pafa estudio y el inicio de rondas de conocimiento del subsuelo?

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Es la mejor noticia que hemos escuchado en 4 años. Estamos reactivando el primer eslabón de la exploración en Colombia porque esta es una industria del conocimiento, y por eso mismo el conocimiento del subsuelo.

Ya la ANH está, entiendo, estructurando su cronograma porque ya hay áreas donde las compañías tienen apetito para ofertar



¿Cuándo creen que el país pasará de esta etapa de estudio a la firma de contratos?

Yo creería que en nuestra cumbre de petróleo y gas y energía, que vamos a realizar los 4 gremios del sector, la ACP, Aciem, la Asociación de Geólogos y Campetrol, en noviembre, 4 al 6, en Cartagena. Es un excelente espacio donde van a estar todos los actores para que la ANH pueda dar difusión a su cronograma. Y, con toda seguridad, vamos a tener que en el próximo trimestre, en el 1º trimestre del 2027, podamos tener la las primeras intereses en en la adjudicación de áreas y reactivemos la exploración en Colombia como se merece

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¿Qué tanto podríamos tardar en desarrollar el fracking?

Las decisiones de esta industria, las que tomemos hoy, se verán en resultados en 3, 4 y 5 años.

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Lo que estamos recogiendo hoy, que tenemos que importar más del 32% del gas en Colombia, son decisiones que no tomamos en los últimos 4 años, en los últimos 8 años. Entonces, lo importante y la noticia positiva es que empezamos a retomar el curso para volvernos autosuficientes y retomar la soberanía del país. Solamente con los no convencionales pudiésemos, y aplicando la tecnología del fracking 4.0, podríamos tener más de 90 veces las reservas de gas que tiene Colombia hoy, y 4 veces las reservas de petróleo que tiene Colombia en este momento.

Aquí lo interesante, y lo ha dicho Drummond y lo ha hecho por medios públicos, es que tan pronto el gobierno saque una legislación, una ley sobre estabilidad jurídica, sobre las inversiones, estas inversiones son de más de 1000 millones de dólares anuales, podría perforar el próximo año, en 9 meses, en un en un año, los primeros pozos y tener el desarrollado o madurado el el la cuenca de César Ranchería.