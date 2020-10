En Colombia se puede hacer ciencia, las limitaciones son mentales: científica Elena Stashenko

Según la revista ‘The Analytical Scientist’, Elena Stashenko, profesora de la Escuela de Química, de la Universidad Industrial de Santander (UIS), está dentro de la lista de los 10 científicos más importantes de toda Suramérica.

Elena Stashenko llegó en la década de los 80 a Colombia tras casarse con un bumangués y desde 1983 comenzó su trabajo como docente e investigadora en la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

“Nunca pensaba en esto, uno acá conoce el mundo. No era un plan de mi vida, pero lo que me llamó la atención fueron de los estudiantes en la UIS, para mí era algo nuevo, las protestas, policías y todo lo que acompaña la vida universitaria pública, nunca lo había visto en mi vida”, dijo.

Asimismo, dijo que la gente es muy cariñosa y eso le ayudó a adaptarse de manera más fácil en su rol de maestra en una universidad pública.

“Siempre me decían que si quería hacer ciencia la podía hacer, pero no acá y me llamó la atención eso. Creo que es esa frase fue catalizadora de mi deseo, las limitaciones son mentales y no geográficas”, afirmó.

Asimismo, dijo que esas palabras de negación fueron un empujón para probar que sí se puede hacer ciencia en Colombia. “El reconocimiento no es para mí, es a los estudiantes, colegas y amigos que nos han apoyado”, aseguró.

“En Colombia sí se puede hacer ciencia, las limitaciones son mentales no geográficas”.

