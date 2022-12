En dos semanas se conocerán resultados de estudio sobre Ivermectina: Dilian F. Toro

La exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló en Mesa BLU, sobre cómo ha sobrellevado el coronavirus.

Dilian Francisca contrajo la enfermedad después de compartir un almuerzo con una prima, se reunieron una sola vez y a los pocos días se enteró que estaba contagiada.

"Me empezó dolor en el cuerpo, yo pensé que era por el ejercicio y días después mi prima me llamó y me dijo que la prueba le había salido positiva", dijo.

Desde el momento en el que se enteró que tenía coronavirus, la exgobernadora se aisló e inició un tratamiento con Ivermectina y otros medicamentos para tratar la enfermedad.

También señaló que en la ciudad de Cali se están realizando estudios con Ivermectina y afirmó que en dos semanas esperan tener resultados preliminares del medicamento para comprobar si funciona o no para tratar a pacientes con coronavirus.

Desde el pasado viernes 4 de septiembre Dilia fue diagnosticada con COVID-19 y actualmente está por finalizar el aislamiento, además insistió en el autocuidado, el distanciamiento social y el uso constante del tapabocas.

"Se ha venido insistiendo en la responsabilidad y el autocuidado", afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: