En el país hay 418 niños venezolanos víctimas de abusos, abandono o explotación

Blu Radio conoció las cifras de menores venezolanos atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los dos últimos años, junto con los problemas que por los que la entidad tuvo que intervenir. Son 418 menores a los que se les evalúa la posibilidad de ser declarados en condición de adoptabilidad.

El ICBF ha iniciado procesos de restablecimiento de derechos a 418 menores de Venezuela, de los cuales 234 son niñas y 184 son niños. Son 159 menores de la primera infancia entre los 0 y los 5 años que han sido Víctimas de todo tipo de calamidades principalmente en Bogotá y Atlantico, ambas regiones con 64 casos cada una y Norte de Santander con 59.

Estos pequeños cruzaron la frontera creyendo que en Colombia, con el cuidado de sus padres, quizás podrían construir sus vidas de forma más apacible, pero las cosas cambiaron. Aquí, por el contrario, han sido víctimas de maltrato, abuso sexual, desnutrición, abandono y hasta trata de personas también para explotación sexual.

En maltrato por negligencia fueron atendidos 66 en 2017 y 19 en 2018. 67 fueron víctimas de abuso sexual en ambos años, 46 por su estado de inmigrantes ilegales, 23 que se encontraban en situación de calle, 22 por maltrato físico y 16 por desnutrición. Pero también hay otros delitos cometidos a los niños que son investigados por las autoridades.

Este año ya se registró un caso por trata de personas para explotación sexual. Hay un menor con problemas de sustancias psicoactivas, 3 extraviados, 5 niños que han sido intervenidos por trabajo infantil y un caso de conductas sexuales entre menores de 14 años.

Francine Howard, líder del movimiento Voluntad Popular de venezolanos en Colombia, aseguró que no podía esperarse menos con la situación humanitaria crítica en el vecino país.

“Preocupa enormemente conocer cifras de cerca de 500 niños venezolanos que están en resguardos del ICBF, bien sea por maltrato, violencia o situaciones que no deberían vivir los niños. Esta es la crisis que ha generado Nicolás Maduro que ha hecho que la gente tenga que huir de Venezuela sin la garantía de los derechos a la vida, a la estabilidad económica y a la salud, que terminan huyendo de Venezuela. Preocupa mucho que haya niños abandonados por familias que seguramente no tienen cómo mantenerse. Esto se está convirtiendo en una crisis, no solo en Colombia, sino en la región”, declaró.

Según las últimas cifras de la gerencia para la frontera una gran cantidad de colombianos que se fueron a vivir a Venezuela hace varios años están regresando para lograr los registros civiles de nacimiento de sus hijos.

Este es un hecho más que se suma al problema generado por el gobierno venezolano y que ha producido una migración de familias que terminan en otros países sufriendo las consecuencias de problemáticas sociales y económicas que al final de la cadena, cobra como víctima a los niños.

