En el Vaticano hay gente que no gusta del estilo del papa: portavoz del Opus Dei

El vaticanista y portavoz del Opus Dei, Jack Valero, manifestó en BLU Radio que en el Vaticano hay gente que no está de acuerdo con lo que hace el Papa Francisco, en relación a la detención de monseñor Lucio Angel Vallejo Balda y una laica experta en relaciones públicas, Francesca Chaouqui, por filtrar documentos a la prensa. (Lea aquí: Papa Francisco defiende a la familia tradicional al abrir el sínodo )



“Durante el Sínodo de Obispos, unos cardenales escribieron una carta al papa diciendo que tenían problemas con el método que se estaba utilizando y esa carta enseguida se filtró a los medios. Hay gente en el Vaticano que no le gusta el estilo del papa Francisco. A nosotros en el Opus Dei nos gusta mucho y lo apoyamos, pero hay gente que no quiere y le está poniendo trabas”, expresó.



Agregó que, tal como ocurrió con Benedicto XVI, el actual sumo pontífice está enfrentando a “algunos pocos que están haciendo cosas para estorbar la limpieza”.



Valero explicó que se trata de sectores ultraconservadores que ven amenazada su hegemonía en el Vaticano.



Sobre el arresto de Vallejo Balda, el vaticanista dijo que es doloroso saber un sacerdote de su congregación haya sido detenido: “El Opus Dei no controla a sus miembros. El Opus Dei los acompaña espiritualmente. Los papeles que han salido son documento de la operación limpieza que empezó hace cuatro años, pero son documentos privados que no deberían haber salido”.



Valero dijo que esto no indica que la congregación tenga algún problema con el Vaticano: “El Opus Dei siempre apoya al papa y la Iglesia. Si es culpable deberá pagar condena”.