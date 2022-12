En este país hay libertad; no creemos en la democracia de papel: Santos

De manera indirecta, el presidente Juan Manuel Santos respondió a la andanada de críticas de Nicolás Maduro y dijo que en Colombia se respeta la libertad.



"Este es un país que cree en la libertad. En la democracia, pero no en las democracias de papel. En la que respeta la independencia de los poderes. Aquí hay un Congreso que también es independiente. Aquí respetamos la libertad de expresión. El derecho de cualquier periodista o ciudadano a disentir. Así me critiquen o me ataquen, yo he defendido siempre la libertad de prensa”, dijo.



Además, señaló que el colombiano es un gobierno “decente, un gobierno que respeta las leyes, nacionales e internacionales, un gobierno que cuando llegan insultos, no los responde”.



“A palabras insensatas, oídos sordos. Cuando nos atacan lo que hacemos es reafirmar nuestros principios”, agregó.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes el cierre del paso fronterizo de Paraguachón, entre el estado venezolano Zulia (noroeste) y el departamento colombiano de La Guajira, para avanzar en la lucha contra el contrabando y la violencia, y decretó el estado de excepción en tres municipios.



"He decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón, en el estado Zulia, para seguir avanzando con la liberación de delitos criminales para militares contrabandistas", anunció Maduro.



Con EFE.



