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Blu Radio  / Nación  / En firme nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

En firme nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.

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