En firme nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

Laura Sarabia, quien pasó por los cargos más importantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro como ser su jefe de gabinete y Canciller, ganó en primera instancia un pulso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó una demanda que pretendía anular su nombramiento como embajadora de Colombia ante el Reino Unido por presuntamente no cumplir con los requisitos para ostentar ese cargo.

El demandante argumentó que la funcionaria no cumplía con las exigencias para el cargo diplomático, al señalar que no pertenecía a la carrera diplomática, no acreditaba experiencia suficiente y no habría demostrado dominio del idioma inglés, además de que según su tesis el nombramiento desconocía normas sobre provisión de cargos públicos.

En la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que Laura Sarabia logró acreditar el título profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña y Maestría en Comunicación Política.

Además, el Tribunal verificó que la experiencia laboral certificada, sumada a la equivalencia permitida por estudios de posgrado, alcanza el tiempo requerido para el nivel directivo del cargo, por lo que concluyó que se cumple el requisito de experiencia profesional relacionada.



Sobre el dominio de idioma extranjero, el fallo indicó que el manual de funciones vigente no exige acreditar inglés u otra lengua oficial para el cargo de embajador, por lo que ese argumento no podía prospera.

Si el demandante decide impugnar el fallo, pasaría a revisión del Consejo de Estado quien se pronunciaría sobre el nombramiento de Sarabia como embajadora en Londres.