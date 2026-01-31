En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fiscalía cambiaría fiscal que lleva investigación contra Laura Sarabia por caso Marelbys Meza
Primicia

Fiscalía cambiaría fiscal que lleva investigación contra Laura Sarabia por caso Marelbys Meza

El proceso por presunto abuso de autoridad contra Laura Sarabia sería reasignado luego de que el fiscal del caso se declarara impedido por una amistad íntima con el abogado defensor de la hoy embajadora.

