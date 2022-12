En las próximas horas quedará en libertad el exdirector del IDU Andrés Camargo

En las próximas horas quedará en libertad Andrés Camargo, el exdirector del IDU procesado por supuestas irregularidades en contratación en el Distrito.

El pasado 7 de octubre la Corte Constitucional le ordenó a la Corte Suprema de Justicia revisar el proceso contra Camargo, condenado a 60 meses de cárcel por aparentes irregularidades en la contratación de las losas del sistema TransMilenio. (Lea aquí: No cometí ningún delito; no hay dudas sobre corrupción: Andrés Camargo )



Atendiendo esta solicitud, la Corte Suprema de Justicia, tomó la decisión de otorgarle su libertad. Sin embargo, queda pendiente una revisión de su proceso por un grupo de conjueces.



Ricardo Calvete, abogado del exfuncionario, explicó en BLU Radio que cuando su defendido interpuso el recurso de casación no tenía vigente medida de aseguramiento.



“Como la Corte inadmitió la demanda, se hizo efectiva la sentencia y es la razón por la cual está detenido. Al pronunciarse la Corte Constitucional, diciendo que la demanda de casación debe ser admitida y debe dársele el trámite correspondiente, el doctor Camargo debe volver a la libertad”, explicó.

El jurista agregó que Camargo quedará libre hasta que no haya un pronunciamiento de fondo.



En diálogo con BLU Radio, Camargo, había manifestado estar muy contento por la decisión de la Corte Constitucional de revisar su caso.



“Esto ratifica el convencimiento y el respeto que tengo de la justicia colombiana (…) estoy muy contento de que la Corte Constitucional le pida a la Corte Suprema de Justicia que revise el proceso”, manifestó el pasado 8 de octubre.



Incluso, explicó que cuando fue director del Instituto de Desarrollo Urbano no era él quien manejaba la parte técnica de las contrataciones, por lo que no sería su responsabilidad.



“Normalmente el director del IDU no tiene ninguna responsabilidad con los temas técnicos (…) es evidente que no hay ningún procedimiento que sea penal”, finalizó.