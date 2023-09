"En ningún caso se está hablando del marchitamiento de entidad": director Icetex a Universidades

Después de que varios rectores de universidades privadas hicieran un llamado al Gobierno en relación varios puntos de la Ley Estatutaria de Educación y que aseguraran que, con esta iniciativa, se hacía un recorte de financiamiento a través del Icetex que podría tener un impacto negativo en estas instituciones, el director de esa entidad, Mauricio Toro, en entrevista con Blu Radio, aseguró que se encuentra sorprendido con la carta de los cinco rectores de las instituciones.

"Estamos completamente sorprendidos frente a esa información que no corresponde a la verdad que ha venido circulando en boca de algunos rectores", dijo. De acuerdo al funcionario, quien aseguró que los rectores de estas instituciones confunden las diferentes reformas que plantea el Gobierno desde el Ministerio de Educación.

"Una cosa es la ley estatutaria, la educación, y otra cosa es la reforma Icetex. En la estatutaria, que se supone se radica primero, no tiene Icetex ni siquiera un artículo, ni una palabra, ni es mencionado porque nada tiene que hacer allí y no está y lo van a ver, razón por la cual mandamos un mensaje de tranquilidad que allí no hay nada incluido de Icetex. En la reforma de la ley 30 en su momento en un borrador salió un artículo que generaba mucha confusión sobre el papel de Icetex, cosa que ya no está en el segundo borrador que seguramente será socializado más adelante. Y en la reforma de Icetex que hemos trabajado con las universidades, con las universidades nos hemos sentado, hemos tenido más de 80 reuniones con ASCUN, los gremios que reúnen a las universidades en todo el país, con 230 vicerrectores financieros y administrativos de las universidades y también con los rectores que hacen parte de esas asociaciones explicando la reforma que busca fortalecer a Icetex (...) Entonces, los comentarios alrededor de que Icetex se va a acabar no son ciertos", dijo.

Icetex es fundamental para el sistema mixto de educación superior (...) Cómo se va a acabar si allá hay un grupo de jóvenes que necesita esa financiación a pesar de tener gratuidad. Y de esa manera está la financiación a los jóvenes que están en las universidades privadas, que no entraron en gratuidad o que decidieron voluntariamente entrar (...) En ningún caso se está hablando del marchitamiento de la entidad Mauricio Toro, director del Icetex

Mauricio Toro, director Icetex. Foto: Blu Radio.

El director del ICETEX aseguró que eventualmente cuando se garantice la gratuidad pública universal en Colombia, puede haber más o menos demanda de créditos de Icetex para estudiar en universidades privadas. "Cuando pase eso no sabemos si eso se da o no se da, no sabemos, pero eso seguramente va a pasar", aseguró

Toro es claro en que la entidad que dirige no se va a acabar ni con la reforma a la Ley Estatutaria de Educación, la reforma a la Ley 30 de 1992 o la reforma al Icetex.

"Icetex continúa y se va a fortalecer con créditos humanos para financiar lo que en ese momento sea la demanda de financiación. Posgrados en Colombia en el exterior, claro que lo va a seguir haciendo y con mucha fuerza pregrados en Colombia, claro que lo va a seguir haciendo con créditos más humanos y con mucha fuerza en términos de cobertura", dijo.

Reforma al ICETEX

Mauricio Toro asegura que lleva adelantando por más de nueve meses cerca de 80 reuniones con universidades, vicerrectores, gremios y estudiantes para socializar los puntos claves de la reforma que plantea el Gobierno al Icetex.

"Llevamos 80 reuniones y nueve meses de trabajo como para que digan que es que no la conocen. Hemos recibido comentarios de casi todos menos de los rectores de las universidades que ya han podido ver por medio de sus vicerrectores, que ellos mismos nos pidieron esa reunión y por medio de las asociaciones que nos pidieron esa reunión. Y de ellos no hemos recibido comentarios a la reforma. Y yo supongo que es que están contentos y les ha gustado y espero que sea así porque ha sido una reforma que hemos trabajado además con organismos multilaterales y con expertos en educación superior. Y es una reforma muy concertada y yo no voy a erradicar reforma hasta tanto esto no tenga la legitimidad y no le dé la tranquilidad al sistema mixto de educación superior de lo que implica esta reforma que busca es continuar con un sistema más humano y a mejores condiciones (...) Pero si me preocupa que me hagan hacer reuniones con sus equipos y luego no les suban la información o ellos no entiendan la información".

BLU Radio. Icetex // Foto: El Espectador

Toro asegura que aún no se ha concertado una fecha para la radicación de la reforma al Icetex: "Nosotros todavía estamos en una fase de conversación y no tengo ningún afán, no tenemos ningún afán. Lo primero nos falta seguirla conversando con más usuarios. Lo segundo nos toca socializar las cosas, las conversarlas con partidos políticos para que así todos los congresistas de los partidos políticos de oposición, de independencia y de gobierno puedan aportar a ese articulado (...) La radicación depende, y esto tiene que quedar muy claro, de la instrucción que nos dé la ministra de Educación, quien es nuestra supervisora y jefe y el presidente de la República también, como jefe máximo de nosotros. Esa fecha estará concertada y coordinada, pues de la mano con ellos", aseguró.

Estos son los puntos claves de la reforma que plantea el Gobierno para el Icetex

Transformar el modelo de crédito actual. Que no se capitalicen intereses en época de estudios y esa sea una política de Estado y no de Gobierno.

Que el período de gracia sea real en el que no se acumulen intereses y no se cobre esa cuota, que hoy acumula intereses y encarece el crédito.

Que las cuotas vayan más a capital que a intereses. Evitar que eso pase con un modelo de alígotas que garantice que se va más proporcionalmente a capital que a intereses.

Apoyar en temas de salud mental para evitar deserción. Esto conformando un sistema de alertas tempranas para apoyar a los jóvenes y que no desistan.

Ejecución de empleo.

Formación docente creando una línea condonable parcialmente para estimular el estudio posgradual de los docentes fuera del país.

Fortalecer el sistema de becas que entrega la entidad.

Definición del crédito educativo en Colombia como un crédito social porque hoy el crédito educativo en Colombia está catalogado como crédito de consumo comercial. Para el actual director, "debe ser un crédito social que garante la seguridad de tasas pero sobre todo créditos a menudos costos".

