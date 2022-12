En noviembre se adelantaría el referendo revocatorio: diputado Simón Calzadilla

Calzadilla se mostró sorprendido por el éxito que han tenido a la hora de recolectar las rúbricas y señaló que es de destacar el comportamiento de los ciudadanos venezolanos que se han visto enfrentados a una profunda crisis por el desabastecimiento.

“Realmente no es sorprendente, es más sorprendente lo que está pasando en nuestro país y sobre todo el comportamiento cívico, tolerante y pacifico que hemos tenido (…) Es asombroso el comportamiento del pueblo venezolano que está clamando por una salida política constitucional, participativa y por eso apenas el CNE entregó las planillas, el problema que se nos ha presentado es que no hay caserío que no las reclame”, dijo Calzadilla.

Sobre lo que se viene en este proceso, Calzadilla aseguró que aunque han aparecido algunos procedimientos que no estaban estipulados en la Constitución de ese país, los cumplirán con el fin de sacar adelante el referendo.

“Una vez que entreguemos estas firmas el CNE tiene 5 días para verificarlas y luego viene un proceso en el que los firmantes ratifican que esas son sus firmar, eso no era pertinente en este caso, sin embargo lo ponen y lo hacemos”, indicó el diputado.

“Viene el otro proceso que es la metodología para la recolección de los 4 millones de firmas que exige la Constitución, lo haremos en un fin de semana, y los ciudadanos van a ir y consignar su huella diciendo que desean el revocatorio y en esos 90 días se daría el revocatoria” agregó.

Para concluir, Calzadilla señaló que según las cuentas que han adelantado, a más tardar en noviembre se podría estar adelantando el referendo revocatorio.

