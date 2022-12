¿En qué le beneficia a cada ciudadano el PIPE 2? Responde MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, encargado de diseñar el PIPE 1 y 2, estrategia otorga estímulos a sectores como vivienda, obras públicas, turismo, minería, industria y educación, entre otros, para que la economía en 2015 crezca 3,5 por ciento, explicó en entrevista con Mañanas BLU de Blu Radio las bases de segunda parte de la iniciativa y en qué beneficia a cada sector del país. (Lea también: Con Plan PIPE, Gobierno espera generar en 2018 dos millones de empleos )



“En el año 2013 la economía tuvo un amago de desaceleración y en ese momento el presidente Juan Manuel Santos dio la instrucción de buscar un plan de impulso, para evitar que la economía perdiera velocidad. En ese momento fue bastante exitoso. Lo que estamos haciendo ahora es repotenciando el PIPE para aplicarlo en este momento, pues los precios del petróleo han caído y necesitamos reforzarnos con nuestros propios impulsos”, dijo Cárdenas. (Lea también: Santos denuncia 'cartel de licencias' que otorga permisos laborales )



Estos son los beneficios, en cada sector:



Educación:



La idea es tomar los presupuestos de los últimos años, los empaquetamos en una bolsa y salimos a contratar desde ya 30 mil aulas escolares.



Transporte:



Invías tiene unos presupuestos cada año y si uno no los pone en una bolsa, se pueden volver pequeños y no tienen el mismo impacto, entonces los recursos de 2016, 2017 y 2018 nos dan 4 billones de pesos y con eso salimos a hacer contratación desde ya por 800 mil millones de pesos.



Industria:



Todos los insumos que traigan del exterior, que no se produzcan en Colombia, van a ingresar al país sin arancel. Era un beneficio que expiraba en junio de este año y con el PIPE 2 se revive.



Vivienda:



En 2013 se introdujeron 32 mil cupos para comprar vivienda con subsidio en la tasa de interés, que llegó a ser del 6 por ciento.



Esos 32 mil cupos se acabaron hacia junio de 2014. “Ahora vamos a reintroducir ese mismo mecanismo, vamos a permitir que las familias de clase media colombiana puedan acceder a esos intereses bajos”.



El ministro Cárdenas explicó que da más empleo subsidiar unos puntos de la tasa de interés que tener inversión en viviendas gratis.



“Algunas de las viviendas gratis se van a convertir en subsidios para vivienda de clase media”, agregó.



Hotelería y turismo:



Ahora las constructoras podrán iniciar la construcción de un hotel hasta el 31 de diciembre de 2017 y se hace al beneficio tributario.



Salud:



Como ya tiene su presupuesto suficiente, no es incluido dentro del PIPE 2.



Ambiente:



Sucede lo mismo que en el sector de la salud, que ya tiene sus inversiones en todos los sectores relacionados en el manejo de recursos.



Finalmente, el ministro de Hacienda explicó que es mejor recopilar los recursos a largo plazo para poder contratar obras de mayor tamaño. (Lea también: ¿Estaría dispuesto a pagar para no tener pico y placa? Ciudadanos responden )



“Recoger recursos de los años entrantes, ponerlos en una sola bolsa y desde ya comenzar a hacer contratación. Mucho mejor salir a contratar 30 mil escuelas a contratar mil o mil 500”, finalizó.