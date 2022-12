En reuniones con Gobierno no hemos avanzado en aspectos esenciales: Ordóñez

Desde el Ministerio del Interior el exprocurador Alejandro Ordóñez manifestó que son varios los temas puntuales en los que no se han logrado avances esenciales en medio de la renegociación del Acuerdo Final que se adelanta con el Gobierno Nacional.



“No hemos avanzado, no hemos avanzado en los aspectos esenciales, en los aspectos fundamentales, en los aspectos problemáticos, no hemos avanzado en materia de impunidad, en materia de Justicia Transicional, en materia de elegibilidad, de reparación de víctimas y en materia de reparación, esencialmente, sustancialmente, aquí no hemos avanzado”, dijo el procurador.



Las afirmaciones del exprocurador son contrarias al tono de Marta Lucía Ramírez y Roy Barreras, quienes señalaron que sí se ha avanzado en diferentes temas y que se ha logrado consenso en temas trascendentales del acuerdo.



Así mismo, Blu Radio conoció que a la mesa de La Habana serán llevadas 110 propuestas rescatadas de las diferentes reuniones realizadas entre el Gobierno y los promotores del NO.