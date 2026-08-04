”En un año hemos capturado 130 sicarios”: comandante de la Policía de Pereira

Las cifras de criminalidad que manejan las autoridades sobre el Área Metropolitana de Pereira son preocupantes. Desde agosto del año pasado hasta la fecha, han sido capturadas 130 personas señaladas de estar vinculadas con actividades de sicariato y, en lo corrido de 2026, las autoridades han incautado cerca de 180 armas de fuego.

El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó este balance en entrevista con el programa Infórmate Eje, de Telecafé, y agregó que la cifra de armas incautadas podría superar las 500 si se consolida la información correspondiente al segundo semestre del año anterior.

El oficial también señaló que, en materia de homicidios, la operatividad desplegada por las autoridades ha permitido una reducción de 54 casos durante los primeros siete meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El coronel Ochoa indicó que la violencia registrada en los últimos años en la capital risaraldense y sus municipios vecinos estaría relacionada principalmente con disputas por el control territorial y la comercialización de estupefacientes. Según explicó, uno de los actores mencionados en estas confrontaciones es la organización Cordillera, que tendría disputas con otros grupos delincuenciales.



A las autoridades también les preocupa el fenómeno de las denominadas casas de pique. Durante el año anterior fueron intervenidos inmuebles que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para la comisión de hechos violentos en Pereira y Dosquebradas. En 2026 se han registrado nuevos hallazgos de cuerpos con signos de desmembramiento, algunos abandonados dentro de bolsas plásticas.

El caso más reciente ocurrió en la madrugada del pasado domingo en la vía Condina, corredor que comunica a Pereira con Armenia. Las autoridades identificaron a la víctima y señalaron que se trataría de una persona con antecedentes de vinculación a estructuras delincuenciales del Valle del Cauca. El coronel Ochoa Sánchez afirmó que este asesinato estaría relacionado con la organización Cordillera. Precisó que la víctima podría estar prestando servicios de sicario a esa estructura.

Según información entregada por las autoridades, en los últimos dos meses han sido encontrados seis cuerpos con signos de desmembramiento en diferentes sectores del Área Metropolitana de Pereira.

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Durante 2025, Pereira y Dosquebradas registraron 300 homicidios, de acuerdo con los balances oficiales de seguridad.