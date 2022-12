En un año Icetex tendrá habilitadas cuentas de ahorro

El nuevo presidente del Icetex es Manuel Esteban Acevedo, quien era el decano de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit. Es una persona del sector privado y llega en un momento en el que hay críticas de las universidades públicas por el presupuesto de la entidad que supera los tres billones de pesos.



Acevedo tiene una tarea encomendada por el presidente Iván Duque: adelantar un programa de cuenta de ahorro que le permita a jóvenes y niños, y a sus padres, tener cuentas en la entidad desde muy temprano para que generen rendimientos y cuando lleguen a la edad de la universidad puedan tener una base para no endeudarse o complementar sus estudios con créditos en el Icetex.



Estos planes de ahorro existen en otros países en temas de educación y pensiones. En Chile, por ejemplo, el secretario de previsión social de ese país asegura que están planeando un programa para que los padres puedan ahorrar voluntariamente desde el primer día de nacido, para que no tengan problemas con la pensión en la etapa adulta.



Sin embargo, el Icetex tiene otros cuestionamientos. En los últimos meses muchos jóvenes se han quejado por fallas en el software de la entidad.

Aseguran que, a pesar de pagar mensualmente la cuota, la deuda no se reduce. Acevedo explicó que están consolidando un nuevo sistema con el que esperan poder empezar a operar en noviembre para depurar esos errores. Pero dijo que eso es algo que ocurre en todas las entidades financieras que manejan datos de forma masiva.

Sobre la preocupación de las universidades públicas, Acevedo explicó que no hay posibilidad de acabar el Icetex.



“Los estudiantes escogen. Y muchas veces escogen universidades privadas porque hay una oferta importante allí. Las universidades públicas son tan importantes como las universidades privadas. Si se acaba el Icetex las universidades públicas no podrían asumir la cantidad de estudiantes que están con nosotros”, dijo el funcionario.



Ese número es de 398.000 jóvenes con una cartera de 5.4 billones que han colocado en el mercado y que ha posibilitado que todos estos estudiantes realicen sus programas en las universidades. Pero también se han endeudado.



Acevedo añadió que tienen la meta de incentivar más las becas al exterior. Especialmente a China en donde hay poco interés de los estudiantes.

“Quizá por un fenómeno de miedo al cambio de cultura. Pero hay mucho que aprender en China, Brasil, China, Turquía, y otros países”, agregó el presidente.



Sobre las investigaciones por el manejo de las dos últimas administraciones aseveró que han entregado toda la información a los entes de control y se encuentran en este momento en un proceso de reforma de la entidad y de las formas de contratación. Pero el objetivo central es austeridad y transparencia.



Finalmente, el presidente concluyó argumentando que el nuevo formato de Ser Pilo Paga va a estar centrado en mérito, gratuidad e inversión en las universidades públicas.

