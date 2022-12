Enfermero habría abusado sexualmente de su paciente en hospital de Bogotá

Una mujer de 47 años denunció que un enfermero la violó al interior del hospital de El Tunal, en el sur de Bogotá.



Maritza Bolaños López manifestó que en la noche del pasado lunes llegó acompañada de su hijo a la central de urgencias por presentar un fuerte dolor abdominal. (Lea también: ICBF denunció caso de abuso sexual a menores en hogar comunitario de Palmira )



Después de las 11 p.m., cuando su hijo se marchó, el enfermero le dijo que se fuera a un consultorio vacío para que descansara y, según la denunciante, fue allí donde al parecer la ultrajó mediante engaños.



“Me estaba quedando dormida y sentí que me despertaron y me dijeron: oye despierta que te voy hacer un examen de rutina, juraba que era algo rutinario y me dejé, después como a las 12 y media volvió a hacerme lo mismo pero moviendo los dedos más rápido y demorándose más”, dijo. (Lea también: Capturan a 29 personas en Cali sindicadas de abuso sexual a menores de edad )



Agentes de la Dijin adelantan la investigación para determinar si hubo o no acceso carnal violento.



Por su parte, el Hospital El Tunal emitió un comunicado en el que manifestó que ya se iniciaron los estudios clínicos para determinar los que sucedió y se activaron los diferentes protocolos establecidos para el manejo de estos casos.



El Hospital El Tunal Empresa Social del Estado de III Nivel de Atención, informa a la comunidad en general:



En relación al presunto abuso presentado el 27 de Abril a una mujer mayor de edad en el servicio de urgencias, informa:



1. La institución fue notificada el 28 de abril por un familiar de la señora, al conocer este incidente, se inicia abordaje clínico como los diferentes protocolos establecidos para el manejo de estos casos.



2. De acuerdo a lo enunciado por la señora, se le realizan diferentes exámenes de laboratorio, para establecer cualquier tipo de sustancia que se le haya suministrado.



3. Los resultados de laboratorio clínico salieron negativo para cualquier sustancia suministrada.



4. Bajo cadena de custodia, se solicita al Hospital Santa Clara, realizar un estudio de toxicología.



5. Las autoridades competentes conocen y están realizando los diferentes procedimientos establecidos.



6. La señora y paciente del servicio de urgencias, ha contado con todo el apoyo del equipo científico como administrativo de la institución.