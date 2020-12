¿Enfrenta la Policía colombiana una crisis institucional?

Los escándalos que involucran a oficiales de la Policía en actos de corrupción o de abuso han estado a la orden del día durante este último año. En medio de varios escándalos, muchos se preguntan si está en riesgo el poder de mando o si se enfrenta una crisis institucional. Mañanas BLU 10:30 habló con tres altos oficiales en retiro que dieron su opinión sobre el tema.

“En la Policía hay cosas por mejorar. Es importante retomar el acercamiento con la comunidad”, declaró el general (r) Héctor Castro, que además hizo una enérgica defensa de los uniformados. En su opinión, se puede hablar de errores, pero no de exceso de fuerza.

De acuerdo con el general (r) Héctor Castro, presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía, en el caso de Dilan Cruz no puede hablarse de un asesinato ni de un exceso de fuerza.

“A mi juicio no fue un exceso de fuerza. La escopeta no es un arma de precisión. El que la disparó no la disparó contra Dilan Cruz, es un arma que se lanza de manera parabólica para disolver a las personas que están actuando en una manifestación”, sostuvo.

Según el general (r) Luis Ernesto Gilibert, muchas veces las autoridades civiles y los políticos incurren en errores por no tener en claro las funciones de la Policía.

Publicidad

“Los alcaldes, muchas veces en sus actuaciones, demuestran que no tienen conocimiento claro de la labor de la Policía”, sostuvo el exdirector de la Policía Nacional.

Según el general (r) Edgar Vale Mosquera, es importante que el Estado reconozca la necesidad de dotar de herramientas y elementos técnicos a los uniformados para que puedan actuar y ejercer con autoridad la defensa de la ley.

Escuche el análisis de los generales en retiro en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: