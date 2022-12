“Era el hombre perfecto”: la dura historia de colombiana víctima de trata de personas

La Secretaría de Gobierno confirmó que en la ciudad se está haciendo seguimiento a 53 casos de trata de personas, de los cuales 12 se han presentado este año. La entidad informó que 31 de esos casos corresponden a explotación sexual, 14 por servidumbre y 6 por matrimonio servil.

El Distrito aseguró que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo para los delincuentes después del narcotráfico y el tráfico de armas.

Además, el 86% de las víctimas eran explotadas en el exterior, razón por la cual la entidad les ha brindado atención por parte de un grupo de psicólogos y abogados y se les ha garantizado su seguridad después de haber hecho las denuncias.

Una de las historias más impactantes de trata de personas es la de Verónica Garrido, víctima de matrimonio servil durante un año y medio en Argentina, quien fue engañada y maltratada por un hombre que le prometió una buena vida.

Ella invitó a la ciudadanía a perder el miedo y a denunciar este delito y hace parte de las personas afectadas por este delito que recibió atención integral por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

“Era el hombre más amoroso y perfecto. Vino a Colombia y me prometió muchas cosas. Tres meses después de estar en Argentina quedé en embarazo y me di cuenta de que todo era una mentira. Me pusieron a trabajar como sirvienta en sus cabañas suizas y restaurantes sin pagarme, donde me maltrataban física y verbalmente. Mis documentos me los tenían retenidos y tenía que aguantar los gritos hacia mi bebe”, relató Verónica.

La Secretaría de Gobierno recordó que las denuncias de trata de personas pueden hacerse en la línea 350-3085507 y/o el correo lucha.trata@gobiernobogota.gov.co las 24 horas, y así activar la ruta de atención respectiva.