"Era una actividad clandestina": Bungee Jumping en Amagá, Antioquia, no tenía permiso

El pasado domingo una mujer murió cuando practicaba bungee jumping en el viaducto ubicado entre los municipios de Caldas, Amagá y Fredonia, Antioquia. Yecenia Gómez, como fue identificada la víctima, perdió la vida luego de saltar al vacío sin tener el arnés asegurado.

La empresa de deportes extremos "Sky Bungee Jumping" no se ha pronunciado al respecto, pero, según se pudo conocer, no tenía permisos para realizar esta actividad en ese lugar, por lo que las autoridades realizan las respectivas investigaciones.

Leonardo Molina, alcalde de Amagá, aseguró en BLU Radio que la empresa hizo una solitud el año pasado, pero no fue aceptada porque se necesitaba primero la autorización del gobierno departamental y de Indeportes.

“Yo me reuní con ellos, les dije que no estaba de acuerdo, pero la gente es dueña de su parecer. La gente dice que el alcalde no los deja ser felices y hacer deportes extremos”, afirmó Molina.

Por su parte, el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán, manifestó su preocupación por lo sucedido. “Estamos preocupados. Es una actividad que podríamos decir que es clandestina (…) No tenemos registrado ningún tipo de solicitud”.

Publicidad

El alcalde Guzmán reiteró que se tomarán las medidas “necesarias para que esa situación no vuelva a ocurrir”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: