"Es muy probable que a partir de febrero haya un déficit": Minminas sobre reservas de gas en 2027

El sector de gas y energía no solo está en alerta por la llegada del Fenómeno de El Niño, sino por los pronósticos de mayores déficit de gas en los próximos meses.

Desde el Congreso del Mercado de Energía Mayorista que se realiza en Cartagena, la ministra de minas y energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que es “muy probable” que el país enfrente un déficit importante de gas en febrero de 2027, y que sigue aumentando la atención de la demanda nacional con gas importado.

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“El tema de la autonomía de gas con las reservas que hay probadas, es muy probable que a partir de febrero haya un déficit importante. Ustedes saben que en este momento, por lo menos el último mes, tenemos ya una importación del 39% de gas, esa cifra era la que traíamos hasta agosto, ya ha subido esa dependencia del gas”, explicó la jefe de la cartera de minas y energía.

A su vez la ministra sostuvo que en materia de generación de energía, de los 4.475 MW que se proyectaban durante este 2026, solo ha entrado al sistema el 16.4%.



“O sea, esa expansión basada en esas renovables no convencionales, no ha entrado lo que esperábamos. Y el tema de los proyectos de transmisión es algo, pues que hemos vivido en los últimos años, pero digamos, el balance es que cerca del 60% presenta atrasos. Atrasos, obviamente que dificulta la conexión de esa nueva energía al sistema y el déficit de energía firme en la vigencia 2026/ 2027 son casi 7.700 Gigavatios, lo que equivale más o menos, un déficit del 8.3 %”.

Sobre las proyecciones del Gobierno para enfrentar el desabastecimiento de gas, la ministra Arboleda destacó la creación de un ‘grupo estratégico de aceleración de proyectos de gas’ en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del que detalló, avanza en la viabilización del primer proyecto que podría aportar 10 millones de pies cúbicos a partir de febrero de 2027, en el departamento de Córdoba.

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“(…) hay unas opciones muy interesantes relacionadas con el recobro del gas. O sea, estamos como se dice raspando la olla en esos yacimientos y mirar qué gas se puede obtener para ofrecerlo al sector”, indicó.

Minminas confirma nuevas rondas de exploración de hidrocarburos

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En medio de su prestación en la apertura del Congreso de Energía MEM, la ministra a su vez confirmó que el Gobierno está avanzando en la estructuración de nuevas rondas y ciclos de conocimiento del subsuelo.

“El Niño (Fenómeno de El Niño) es una realidad en la que estamos ahorita, pero somos conscientes de que para el año entrante también necesitamos, o sea, vamos a necesitar recomponer un poco esa falta de exploración que hubo de gas para lograr que cada año pues tengamos una capacidad mucho mejor. Entonces, en esa estructuración de nuevas rondas van a aparecer oportunidades de exploración en hidrocarburos. Este año para que la industria y la ciudadanía conozcan la información relacionada con el subsuelo colombiano y su potencial”, agregó.

