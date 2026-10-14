Revelan fecha en que podría dejar de llover en Bogotá por fenómeno de El Niño

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó la llega del fenómeno de El Niño a inicios de octubre de 2026, sin embargo, para muchos ha llamado la atención que las lluvias se han intensificado fuertemente en los últimos días.

"El IDEAM y la UNGRD recuerdan que El Niño no significa que deje de llover en Colombia. Sus efectos varían según la región, la época del año y las condiciones locales; por ello, los planes de preparación también deben contemplar las emergencias asociadas a tiempo lluvioso", explicaron.

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Las lluvias en Bogotá cada día son más fuertes y se presentan problemas en vías, generando fuertes trancones y más problemas, por lo tanto, muchos se han preguntado cuándo podría dejar de llover de manera tan regular y lo cierto es que no será pronto.

Lluvias en Bogotá. Foto: Blu Radio

"Para Colombia, los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias, que por la influencia del fenómeno habrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe", indicaron.



En ese orden, se espera que la fuerte temporada de lluvias, por lo menos, hasta diciembre y lo mismo confirmaron desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) haciendo un llamado para que los ciudadanos se encuentren informados en los canales oficiales ante cualquier novedad.

“La confirmación del fenómeno de El Niño por parte del IDEAM nos exige actuar desde ahora. Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales. Desde la UNGRD lideramos la construcción de la Hoja de Ruta de Acción Nacional y haremos seguimiento a los compromisos de los sectores, conforme a la Directiva Presidencial 03”, dijo David Tamayo Roldán, director de la UNGRD.