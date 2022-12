Es un despropósito dar curules a Farc sin desmovilización: Claudia López

La senadora Claudia López dijo en Mañanas BLU que le preocupa el ‘articulito’ incluido en el Acto Legislativo para la Paz que le da potestad al presidente para designar a dedo a miembros de esa comisión que no sean congresistas.



“A mí eso me suena a plata blanca, a que traten de darle curules a las Farc a dedo en esa Comisión Legislativa Especial”, expresó.



Agregó que no se niega a que haya participación política de las Farc, pero que se haga el debate público para garantizar la transparencia del proceso.



“Todos están en la condición de no congresistas. En ninguna parte se dice que tienen que haber cumplido una condena. Me parece un despropósito que se ande ofreciendo curules a las Farc sin que primero no quede absolutamente claro que tendrán que desmovilizarse y desarmarse”, argumentó.



Por su parte, el senador Roy Barreras dijo que no es cierto que ese ‘articulito’ esté diseñado para que guerrilleros de las Farc hagan parte de la Comisión Legislativa.



Ante esto, la senadora sugirió que se cambie la redacción del artículo con el objeto de que no haya ambigüedad en el texto, el cual debe especificar que los guerrilleros desmovilizados no pueden tener curules a dedo en el Congreso.