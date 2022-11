Es una irresponsabilidad poner en jaque el acuerdo de paz: De la Calle

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, aseguró en entrevista con BLU Radio que teme por el futuro de la paz en Colombia, al tiempo que alertó sobre información que le ha llegado en el sentido de que excombatientes de las FARC se están reagrupando y retomando las armas.

“Tengo informaciones de rearme de ciertos grupos en Arauca, de personas que habían estado en el Acuerdo. Esto se nos puede desgranar por debajo”, sostuvo De la Calle.

“Esto se nos puede desgranar por debajo”, advirtió.

“Cuando ganó el no, en el Plebiscito, nos sentamos como 130 horas con los voceros del No, entre otros con el doctor Álvaro Uribe que en algún momento me dijo: no le paremos bolas a las FARC, esos tipos no van a volver a combatir. Yo le dije, discrepo de usted. No sé qué hará el secretariado o el llamado estado mayor, pero en la base de la FARC el mensaje es que el Estado no cumple su palabra. Es un mensaje que puede llevar a una diáspora de criminalidad”, narró.

“Veo mucha ceguera en la sociedad colombiana. No quiero obrar aquí como una especie de aurúspice de malos presagios, pero esto se nos puede desbaratar por debajo. Ahí voy a hacer esta predicción: ese día no vamos a tener con quién negociar, eso va a hacer una violencia inorgánica. Porque esos señores del secretariado, con todas las barbaridades que cometieron, con su mezcla del narcotráfico, con el uso y el abuso del secuestro, pero es la última generación que arranca por lo menos con una formación política. A mí me parece una irresponsabilidad poner en jaque esto”, añadió.

Escuche este aparte de la entrevista:

De la Calle y las encuestas

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana, aseguró que reconoce el valor de las encuestas, aunque estas lo muestren de último de cara a las elecciones. Sin embargo, recordó que en Costa Rica en las pasadas votaciones ganó el candidato que tenía el 6%.

“Por donde camino la gente se me arrima, por lo menos incluso lo que me dicen aún quienes no están de acuerdo con mi posición y mis propuestas me hablan de agradecimiento y respeto", declaró el aspirante.

“Veo un fervor y un cierto renacimiento de la base liberal”, añadió.

Vea completo el Facebook Live del candidato a la Presidencia Humberto de la Calle: