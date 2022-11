Ese dinero es de un empresario reconocido: padre de Luis Javier Rojas

“Es de un empresario y tarde o temprano tiene que ir a reclamar la plata, es reconocido y tarde o temprano tendrá que reclamarla, yo no lo conozco”, indicó el padre del joven involucrado.



El señor Rojas señaló que su hijo simplemente estaba haciendo un favor y que se encrgó de conseguir un carro prestado para poder transportar el dinero.



“A él le pidieron el favor, es que mi hijo es muy buena gente, es un muchacho sano, le preguntaron que si tenía carro y el dijo “yo le digo a un amigo que me preste el carro””, señaló el esposo de Magdalena Morera, directora financiera del Senado y madre de Luis Javier. (Lea también: No sé de dónde venían los $600 millones hallados en ese carro: Alexander García )



Así mismo, Luis Javier Rojas (padre) se refirió al carro involucrado en el decomiso de los $614 millones y señaló que no es propiedad de la familia y que pertenece a un conocido.

“El carro no es de nosotros, era del Senado y un conocido nuestro lo compró”, agregó.



Por último, aseguró que su hijo nunca se negó a ningún procedimiento y aclaró que el vehículo no tenía caletas ni nada por el estilo para poder esconder esa gran suma de dinero.



“Le prestaron el carro no le vio ningún problema, eso no tiene caletas ni nada, es un carro en el que se echó la plata ahí, no se estaba escondiendo ni nada”, concluyó.