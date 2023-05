Al presidente Gustavo Petro ya no le gusta el término de "la paz total", así lo dijo en el encuentro que sostuvo con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, donde señaló que ese fue el nombre que la prensa “le colocó”.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó "paz total", a mi el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el quedó”, aseguró el mandatario.

Sin embargo, el término "paz total" ha sido usado en muchos escenarios por el Gobierno nacional y por el propio presidente Petro, término que según el mandatario “no le gusta”. Solo en el texto del Plan Nacional de Desarrollo se repite en 23 oportunidades, incluso en el objetivo de la ley que es la hoja de ruta del mandato:

“Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común”, se lee en el objeto del PND.

Publicidad

Incluso, la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 fue llamada como la ley de Paz Total y el presidente Gustavo Petro lo ha usado desde el inicio de su Gobierno e, incluso, la señaló el 31 de diciembre en el anuncio de cese del fuego con varias organizaciones armadas.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad”, escribió el presidente.

Le puede interesar "Gina Parody le dice no a la política; sigue enfocada en la literatura":