El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció este viernes, 20 de noviembre, desde Bogotá, donde tenía previsto reunirse a la 1:00 de la tarde con la Embajada de Estados Unidos para entregar el prontuario delictivo de alias ‘Primo Gay’, con el que busca respaldar una eventual solicitud de extradición.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Rendón cuestionó la credibilidad del sector político al que pertenece Luz Verónica Estrada y aseguró que este tipo de situaciones deben tenerse en cuenta, especialmente de cara a las próximas elecciones regionales del 2027.

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“Pues esos son los del petroquinterismo, que tanto daño hicieron en Antioquia, en Colombia, le meten mentiras a una alcancía. Falsifican sus títulos de bachiller, los de la formación avanzada, los certificados laborales, por eso no hay que creerles cosa alguna”, manifestó el gobernador.

Luz Verónica Estrada Foto: Cámara de Representantes

El mandatario también hizo referencia a las alianzas políticas que, según señaló, se estarían promoviendo de cara a las elecciones regionales del próximo año, e insistió en que los ciudadanos deben prestar atención a los antecedentes de quienes participan en estos procesos.



“Por ahí andan promoviendo alianzas de cara a las elecciones del 2027 regionales, hay que tener muy en cuenta estas cosas”, señaló Rendón.

Además, aprovechó su intervención para referirse al mecanismo de participación relacionado con el Agua Metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño, donde cuestionó a sectores políticos que están promoviendo el voto por el “no" y manifestó su respaldo al "sí”.



¿Qué se conoce sobre la falsificación de títulos de Luz Verónica Estrada?

La controversia comenzó luego de que la Universidad Nacional de Colombia negara haberle otorgado a la congresista un título profesional en Ingeniería de Minas, documento que ha sido señalado dentro de las presuntas irregularidades en su formación académica.

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A esto se sumó el pronunciamiento del colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicado en el municipio de Caramanta, Antioquia, que aseguró que la representante no culminó allí sus estudios de bachillerato y su registro en la institución va hasta grado octavo cuando estaba repitiendo el año. Lo que aumentó los cuestionamientos sobre los títulos académicos de la congresista.

Ante estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para esclarecer las presuntas irregularidades. Entretanto, el Pacto Histórico le solicitó a Estrada renunciar a su curul en la Cámara de Representantes.

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Por el momento, está en las autoridades determinar la autenticidad de los documentos cuestionados y las posibles responsabilidades que se deriven de este caso, mientras continúan las reacciones políticas en Antioquia.