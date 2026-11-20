La operación aérea en Colombia registró afectaciones este 20 de noviembre tras los cierres en los aeropuertos de Bogotá y Medellín durante la mañana por condiciones meteorológicas, que ha derivado en cambios y cancelaciones en algunos vuelos durante la jornada.

Según informó la aerolínea Avianca, la compañía mantiene una coordinación permanente y trabaja de manera conjunta con las autoridades y los concesionarios con el fin de apoyar la continuidad de la operación y minimizar las afectaciones.

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Avianca habilitó un plan de protección para los pasajeros que incluye cambios de vuelo según disponibilidad sin cobro de penalidad, y señaló que notifica a los usuarios afectados sobre los ajustes y las alternativas de reacomodación.

En un comunicado, la aerolínea recomendó consultar el estado del vuelo en avianca.com y en su aplicación móvil, hacer check-in previamente y estar atentos a las notificaciones sobre cada itinerario.

